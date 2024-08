Vaiolo delle scimmie, da viaggi a vaccini consigli per la prevenzione

I consigli per i viaggiatori

Per quanto riguarda i viaggiatori i consigli sono: evitare il contatto con animali selvatici (in particolare primati e roditori), evitare contatti sessuali (o stretti) con persone in cui è nota (o comunque sospetta) la recente infezione da Mpox (o che siano stati contatto di casi di Mpox), evitare contatti sessuali (o contatti stretti) con soggetti che presentano lesioni cutanee sospette. È sempre consigliabile consultare le linee guida del Paese ospitante prima di effettuare un viaggio.

Cosa sapere sui vaccini

Per quanto riguarda i vaccini, "data l’affinità con il virus del vaiolo umano", ricordano gli esperti, la ricerca clinica si interessa di Mpox da molti anni e questo ha portato a sviluppare alcuni preparati vaccinali. Il vaccino Mva-Bn, al momento utilizzabile in Italia su soggetti ad elevato rischio, prevede una somministrazione sottocutanea, con due dosi separate con seconda dose a non meno di 28 giorni dalla prima. A fronte del recente cambiamento della situazione epidemiologica internazionale è molto importante collaborare alla diffusione di informazioni accurate e tempestive riguardo la malattia monkeypox. "Dopo la tempestiva circolare ministeriale sull'argomento anche la nostra Società scientifica ha voluto contribuire e continuerà a farlo, fornendo informazioni e raccomandazioni per la prevenzione" conclude Daniel Fiacchini, della Giunta esecutiva nazionale della Siti.