Microplastiche, fino a 370mila frammenti nell'acqua in bottiglia

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Pnas ha segnalato come l'acqua in bottiglia può contenere centinaia di migliaia di minuscoli pezzetti di plastica, anche fino a cento volte più di quanto calcolato in precedenza. L’analisi è stata possibile grazie a una nuova tecnica microscopica che ha messo in evidenza questo mondo di frammenti invisibili che, avvertono i ricercatori, possono passare nel sangue, nelle cellule e nel cervello