1/9 ©Ansa

Rientro a scuola non significa solo il ritorno nelle aule per gli studenti ma anche il ritorno alla routine per 16 milioni di famiglie, con l'abbandono di comportamenti più 'rilassati' legati all'estate a vantaggio di abitudini più sane, a partire dalla prima colazione

Scuola e università, dal bonus libri alle agevolazioni per i trasporti: come risparmiare