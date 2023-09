3/10 ©IPA/Fotogramma

L'ASCOLTO - Sul portale The Conversation, due psicologhe della RCSI University of Medicine and Health Sciences di Dublino hanno fornito alcuni consigli a partire dal far sapere ai figli che li si ascolta. Una rapida rassicurazione che andrà tutto bene potrebbe non bastare e allora è più utile cercare di comprendere il problema e far sapere loro di far tutto il possibile per sostenerli