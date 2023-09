2/18 ©IPA/Fotogramma

I RINCARI - L'Istat stima che quest'anno quaderni e risme di carta costeranno il 9,2% in più dell’anno scorso, il 17,2% in confronto al settembre 2021. A causare l’impennata è il caro bollette che ha reso più oneroso produrre la carta. Rincari si registrano anche per l’acquisto di articoli di cartoleria come penne, matite ed evidenziatori: +5,6% rispetto al 2022

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia