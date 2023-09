7/7 ©Ansa

Quali sono i sintomi a cui stare attenti, anche nel caso di pazienti non fragili?



"Nella maggior parte della popolazione per quanto riportato in precedenza l’infezione si presenta come una normale infezione delle prime vie aeree. Nei soggetti fragili anche in presenza di questi sintomi è bene avviare una diagnosi e una terapia precoce. In tutti gli altri occorre comunque porre attenzione a eventuali difficoltà respiratorie"

