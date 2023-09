9/12 ©Ansa

Per quanto riguarda le persone venute in contatto con casi Covid, non si applica nessuna misura restrittiva. Viene raccomandato però di porre attenzione all’eventuale comparsa di sintomi suggestivi come febbre, tosse, mal di gola e stanchezza nei giorni immediatamente successivi al contatto. Come per i positivi, è opportuno che la persona eviti il contatto con persone fragili, immunodepressi e donne in gravidanza

