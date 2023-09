Covid, aumento contagi: si tornerà a indossare la mascherina?

2/10 ©Ansa

Essendo la mascherina uno strumento fondamentale per interrompere le catene di trasmissione delle infezioni, ci sono Paesi che stanno rivalutando l'impiego in aree come gli ospedali. In seguito all'aumento dei contagi, per esempio, l'uso delle mascherine è diventato nuovamente obbligatorio per il ricovero negli ospedali a Lisbona. In Francia invece è stato raccomandato di rimanere a casa se contagiati e si sta tornando a parlare di mascherine a scuola