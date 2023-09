Covid, registrati 21.309 nuovi contagi in Italia: in aumento del 44%

In aumento l'incidenza dei casi Covid in Italia

Si tratta della terza settimana in cui si registra un aumento dell'incidenza Covid in Italia con un numero di contagi “diagnosticati e segnalati pari a 31casi per 100mila abitanti, in aumento rispetto alla settimana precedente (24 casi per 100mila abitanti). L'incidenza sale nella maggior parte delle regioni e province autonome, con valori non superiori a 53 casi per 100mila abitanti. L'incidenza più elevata è stata riportata in Sardegna (53 casi per 100mila abitanti) e la più bassa in Basilicata (8 casi per 100mila abitanti)", spiega il bollettino.