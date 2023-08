Malattia durante le vacanze, quando si possono bloccare i giorni?

2/8 ©IPA/Fotogramma

La persona che si ammala durante le ferie deve per prima cosa chiamare il medico. Quest'ultimo invierà per via telematica il certificato all’Inps che a sua volta ne darà comunicazione al datore di lavoro dell’ammalato, ma solo per la parte relativa alla prognosi e non alla diagnosi

