Creato un minuscolo modello di cuore attraverso cellule staminali

Salute e Benessere

Tra le maggiori cause di morte nel mondo, sia per uomini sia per donne, ci sono le malattie cardiache. A dirlo è l’Organizzazione mondiale della sanità. Come suggeriscono gli esperti, ci sono alcuni modi per cercare di ridurre i rischi: uno di questi, insieme all’esercizio fisico e al non fumare, è seguire una dieta sana. Ma qual è la dieta che soddisfa meglio le linee guida per la salute del cuore dettate nel 2021 dall’American Heart Association (AHA)? Alcuni esperti di nutrizione, come riporta la Cnn, hanno analizzato 10 diete popolari e stilato una classifica