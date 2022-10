Malattie cardiovascolari, per uomini e donne fattori di rischio simili

La ricerca, che ha seguito per 10 anni 155.724 persone da 21 Paesi, è stata pubblicata su The Lancet. Nelle donne, in generale, è emerso che il rischio di contrarre malattie cardiovascolari è più basso

Secondo uno studio internazionale coordinato dalla McMaster University e dalla rete ospedaliera della Hamilton Health Sciences (Canada), pubblicato su The Lancet, i fattori di rischio per le malattie cardiovascolari sarebbero simili tra uomini e donne. La ricerca, che ha seguito per 10 anni 155.724 persone da 21 Paesi, ha rilevato i fattori di rischio metabolici - come ipertensione, obesità e diabete -, comportamentali - il fumo e la dieta -, e psicosociali - depressione e stato economico -, sia negli uomini, che nelle donne. Si ricorda che con il termine malattie cardiovascolari ci si riferisce generalmente alle malattie che interessano il cuore e i vasi sanguigni, e che provocano ripercussioni d’organo.