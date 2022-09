Il 29 settembre è la Giornata mondiale del cuore

Il World Heart Day

Il 29 settembre di ogni anno si celebra la Giornata mondiale del cuore, il World Heart Day. L’iniziativa è promossa in tutto il mondo dalla World Heart Federation attraverso una comunità di oltre 200 organizzazioni nazionali che, insieme, sostengono l’impegno della società medica e delle fondazioni per il cuore in oltre 100 paesi. Lo scopo dell’iniziativa è informare le persone di tutto il mondo che le malattie cardiovascolari, tra cui le patologie cardiache e l'ictus, sono la principale causa di morte al mondo, provocando all’anno circa 18,6 milioni di morti al mondo, con con un’incidenza di 55,5 milioni di casi e una prevalenza di 523 milioni di casi. In Italia e nel mondo rappresentano la prima causa di morte, e costituiscono una sfida sempre più grande per tutti i sistemi sanitari per via dei costi sempre più alti e insostenibili proprio della sanità. Il tema della campagna del 2022 è ‘Usa il cuore per ogni cuore’, ossia ‘Use heart for every heart’, e vuole richiamare l’attenzione su alcune battaglie da perseguire utili per la causa, come garantire l’uguaglianza nell’accesso alle cure, ridurre l’inquinamento atmosferico - si stima che sia responsabile del 25% di tutte le morti per malattie cardiovascolari -, e limitare lo stress focalizzandosi sul benessere personale. Secondo i dati della quinta edizione dello European Cardiovascular Disease Statistics, in Europa sarebbero oltre 80 milioni le persone affette da questo tipo di malattie, responsabili di circa 3,9 milioni di decessi all’anno. Tra i più importanti fattori di rischio troviamo il tabagismo, la sedentarietà, una scorretta alimentazione, sovrappeso e obesità, il diabete mellito, le dislipidemie e l’ipertensione arteriosa. Prevenire è l’arma più efficace per contrastare l’insorgere e il progredire delle malattie vascolari. Per questo condurre uno stile di vita salutare, praticando una quotidiana attività fisica ed evitando il consumo di eccessivo di alcool, sono consigli fortemente raccomandati dagli esperti.