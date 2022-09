Novartis Italia, aperto nuovo quartier generale a Milano

Riconosciuta come una delle maggiori aziende del settore farmaceutico in Italia, Novartis è tra i primi investitori in R&D con circa 250 milioni di finanziamenti previsti entro il 2023. Con un ruolo di punta nelle più importanti aree terapeutiche, quindi cardiovascolare, immunologia, onco-ematologia e neuroscienze, la nuova sede si pone come un nuovo importante passo per il futuro dell’azienda. “Questo trasferimento rappresenta per noi una scelta orientata al futuro. Siamo convinti che si tratti di un nuovo importante capitolo per la nostra storia che consentirà di interagire al meglio con le istituzioni e la comunità medico-scientifica, contribuendo attivamente alle grandi sfide della sanità per creare un nuovo paradigma a beneficio della collettività e dei pazienti”, ha dichiarato Valentino Confalone, Country President e Amministratore Delegato di Novartis Italia.

Luci e ombre



Secondo i dati forniti dall’azienda stessa, nel 2021 Novartis avrebbe contribuito alla cura di oltre 13 milioni di pazienti nel Paese, generando un impatto ambientale, sociale ed economico pari a 8,4 miliardi di euro. La nuova sede, che ha annunciato l’adozione di un modello lavorativo che prevede massima flessibilità nella gestione dell’orario di lavoro, e la possibilità di scelta del miglior luogo in cui lavorare - remoto o in presenza -, chiamato ‘Choice with responsibility’, è stata realizzata all’insegna della sostenibilità. Tuttavia è recente la notizia dell’avvio delle indagini contro Novartis da parte della Commissione svizzera della concorrenza (COMCO), in collaborazione con la Commissione europea, sul possibile uso illegale di un brevetto per ridurre la pressione competitiva nel campo dei trattamenti dermatologici. L’azienda ha così replicato: “L'apertura di un'indagine non implica l'accertamento di illeciti né alcun impatto finanziario, Novartis sta collaborando pienamente con le autorità ed è fiduciosa di chiarire la legittimità della sua posizione. Poiché si tratta di un'indagine in corso nelle sue fasi iniziali, non commenteremo ulteriormente in questo momento”. Sulla questione si attendono aggiornamenti.