Novartis, aperta indagine per uso illecito di un brevetto

La Commissione svizzera della concorrenza (COMCO), in collaborazione con la Commissione europea, ha avviato un’indagine contro Novartis, nota multinazionale svizzera che opera nel settore farmaceutico, sul possibile uso illegale di un brevetto per ridurre la pressione competitiva nel campo dei trattamenti dermatologici. Vediamo i dettagli.

La nota della Novartis

Proprio la Novartis ha comunicato, tramite una nota, di essere stata contattata dalla COMCO e dalla Commissione europea per ulteriori accertamenti sul proprio operato.

“L'apertura di un'indagine non implica l'accertamento di illeciti né alcun impatto finanziario, Novartis sta collaborando pienamente con le autorità ed è fiduciosa di chiarire la legittimità della sua posizione. Poiché si tratta di un'indagine in corso nelle sue fasi iniziali, non commenteremo ulteriormente in questo momento”, ha spiegato la società.