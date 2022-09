Malattie valvole cardiache, al via campagna informativa

La Fondazione Italiana per il Cuore ha creato un opuscolo informativo per raccontare in modo semplice cosa sono le malattie delle valvole cardiache, le loro cause, i segni e i sintomi che le possono caratterizzare per riconoscerle

Poco conosciute dai pazienti, non diagnosticate con tempestività e spesso ignorate in quanto si manifestano con una sintomatologia simile ad altre patologie della terza età, le malattie delle valvole cardiache colpiscono direttamente le valvole del cuore, fondamentali per la corretta funzione dell'organo. Nonostante siano particolarmente diffuse e potenzialmente fatali è ancora alta la disinformazione sul tema. Per questo la Fondazione Italiana per il Cuore ha lanciato una campagna informativa dedicata alle malattie delle valvole cardiache.

Opuscolo informativo per i pazienti



approfondimento

Diabete e problemi di cuore, più rischi per i nottambuli. Lo studio

"Abbiamo creato un opuscolo informativo con un linguaggio immediato, utilizzando anche un'infografica esplicativa, per raccontare in modo semplice cosa sono le malattie delle valvole cardiache, le loro cause, i segni e i sintomi che le possono caratterizzare per riconoscerle", ha spiegato Paolo Magni, coordinatore del comitato scientifico della Fondazione Italiana per il Cuore e professore all'Università degli Studi di Milano. "Le malattie delle valvole cardiache possono sfuggire alla diagnosi perché i sintomi sono a volte riconducibili ad altre patologie che possono manifestarsi con l'avanzare dell'età. La buona notizia è legata al fatto che è davvero semplice e fattibile arrivare ad una diagnosi, visto che è sufficiente l'auscultazione del cuore da parte del medico che permette di rilevare anomalie e procedere precocemente a controlli successivi come un ecocardiogramma o anche esami specialistici più complessi", ha aggiunto.



Screening gratuiti per over65



L'opuscolo, che sarà distribuito dalle associazioni di Conacuore, il Coordinamento nazionale associazioni di volontariato cardiopatici, in occasione della Giornata Mondiale per il Cuore che si celebra a fine settembre, può essere scaricato gratuitamente anche sul sito della Fondazione Italiana per il Cuore. Tra le iniziative organizzate in vista della giornata internazionale, la Società Italiana di Cardiologia Geriatrica (SICGe) sta promuovendo un programma di screening cardiologici rivolti agli over65 che coinvolge 10 comuni. "Ha una valenza unica nel suo genere visto che non è mai stato fatto finora sulla popolazione italiana", ha dichiarato Alessandro Boccanelli, vicepresidente della Società Italiana di Cardiologia Geriatrica (SICGe) e UniCamillus University Rome.