Diabete e problemi di cuore, più rischi per i nottambuli. Lo studio

Cosa dice lo studio

approfondimento

Al fine di indagare al meglio sugli effetti del ciclo sonno/veglia sul metabolismo, i ricercatori hanno preso in riferimento due gruppi di persone e hanno analizzato i loro principi metabolici, scoprendo che le differenze che si innescano alterano la preferenza del nostro corpo sulle fonti di energia. Secondo i ricercatori, coloro che vanno a dormire più tardi avrebbero una minor capacità di utilizzare i grassi per produrre energia, un fattore che predispone maggiormente al rischio di diabete di tipo 2 e alle malattie cardiovascolari. In particolare, le differenze studiate riguardavano il mondo in cui il corpo utilizza l’insulina per promuovere l’assorbimento del glucosio e quindi utilizzare l’energia. Nei nottambuli, che prediligono i carboidrati come fonte di energia, il corpo richiederebbe quindi più insulina per abbassare i livelli di glucosio nel sangue. Steven Malin, primo firmatario dello studio, ha spiegato: “Abbiamo anche scoperto che i mattinieri sono più attivi fisicamente e hanno livelli di forma fisica più elevati rispetto ai nottambuli che sono più sedentari durante il giorno”.