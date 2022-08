Diabete, in America il 9,5% delle persone non sa di essere malato

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Secondo uno studio della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, in America il 9,5% delle persone che ha il diabete non sa di essere malato. Lo studio, pubblicato su Diabetes Care, rivede i dati degli ultimi anni, in calo, mostrando l’efficacia dei programmi di screening degli ultimi decenni.

Cosa suggeriscono i dati

Dopo aver corretto le precedenti stime di diabete di tipo 2 non diagnosticato, calcolato nel 20-30% dei casi, i risultati mettono in evidenza altri valori: nel periodo di indagine del 1988-1994, la prevalenza di diabete diagnosticato era pari al 4,6%, rispetto al periodo 2017-2020, con una prevalenza pari al 11,7%. Un aumento notevole, che secondo i ricercatori sarebbe però dovuto ad una crescita delle diagnosi, e che quindi avrebbe portato a trovare più casi.

Non tutti i pazienti sono uguali

Lo studio avrebbe però dimostrato grandi disparità in alcuni sottogruppi della popolazione. Nonostante un miglioramento delle diagnosi, il diabete non diagnosticato sarebbe più diffuso in tutti quei pazienti che non hanno accesso all’assistenza sanitaria, quindi nelle minoranze razziali/etniche, negli anziani e negli obesi. Dato che emerge anche in tutte quelle persone che avevano effettuato una visita medica a più di un anno di distanza dall’ultima.

I tipi di diabete

Ricordiamo che esistono due tipi di diabete, il diabete 1, e il diabete 2: il primo, chiamato anche diabete giovanile per la sua predisposizione a svilupparsi durante gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza, non ha ancora trovato una cura; il secondo, invece, è causato dall’alimentazione, dal sovrappeso e dall’obesità, e richiede quindi un intervento sulla dieta e sullo stile di vita. Esiste anche il diabete gestazionale, che colpisce principalmente le donne in gravidanza. Qui la malattia si presenta con un aumento significativo della glicemia nel sangue, che tende però a rientrare nei valori dopo il parto. La sintomatologia di insorgenza della malattia dipende dal tipo di diabete: nel tipo 1, troviamo poliuria, polidipsia, e perdita di peso inspiegabile; nel tipo 2, ritroviamo la poliuria, la polidipsia e l’astenia.