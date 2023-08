7/7 ©Getty

In sostanza, serve buonsenso. Il bagno in mare o in piscina è certamente da evitare dopo un pranzo di nozze, in ogni caso. Se invece si consumano carboidrati, frutta e verdura e in acqua non si fanno sforzi eccessivi il bagno si può fare anche da subito senza correre rischi. Le tre ore di digestione sono richiesti solo da cibi particolarmente pesanti