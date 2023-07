Bambini in viaggio Lignano Sabbiadoro, 10 cose da vedere

6/10

A partire dai 7 anni, è possibile mettersi alla prova con diverse attività, tra cui la canoa, il SUP e la vela. E, dai 14 anni in su, anche con il kitesurf, una tavola e un aquilone manovrato attraverso una barra di controllo per cavalcare le onde sfruttando il vento. Per tutti il parasail, un paracadute ascensionale trainato da una barca a motore. Grazie, inoltre, alla presenza di venti come la bora o lo scirocco, si può praticare anche windsurf non solo in estate ma tutto l’anno.