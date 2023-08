1/9 ©Getty

Via libera dalla Conferenza Stato-Regioni per il nuovo piano vaccinale 2023-2025 che prevede alcune importanti novità come l'armonizzazione delle strategie vaccinali, superando le differenze tra Regioni nell'offerta, per garantire una maggiore equità secondo i più elevati standard

Bronchiolite, ecco il primo vaccino contro il virus respiratorio sinciziale: cosa sapere