Covid, Bolsonaro si scusa per aver detto che i vaccini mRna contenevano ossido di grafene

L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro si è scusato per aver sostenuto, senza prove, che i vaccini basati sull'mRna per il Covid 19 contenevano tracce di ossido di grafene. L'ammissione, riferisce il portale di notizie Uol, è stata fatta attraverso i suoi profili social. Riferendosi ad un discorso pronunciato sabato a Jundai, nello Stato di San Paolo, ha ammesso che "c'è stato un errore da parte mia. Ancora una volta mi pento di quanto ho detto e porgo le mie scuse". Nel suo intervento, Bolsonaro aveva detto in tono categorico che i vaccini mRna contenevano una sostanza minerale che si deposita nell'organismo umano. "In essi - aveva spiegato - è presente ossido di grafene, ok? Dove si accumula? Nei testicoli e nelle ovaie". A sostegno delle sue affermazioni il leader conservatore brasiliano aveva indicato di "avere letto il foglietto illustrativo" del laboratorio Pfizer.