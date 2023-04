Epidemie in Europa, Ecdc: rischi in aumento per lacune nei vaccini

8/10 ©Ansa

In quest’ottica, come detto, la settimana europea dell'immunizzazione rappresenta "un momento chiave per aumentare la consapevolezza dei benefici e dell'importanza della vaccinazione per la salute generale e il benessere delle persone, per tutta la vita”, ha sottolineato l’agenzia. Ed è, allo stesso modo, “un'occasione per ricordare a tutti che i vaccini sono una delle più grandi conquiste di salute pubblica del XX secolo"