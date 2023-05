L'immunologa Antonella Viola contestata da un No Vax a SalTo 2023

Antonella Viola, durante le fasi più dure della pandemia, è stata molto presente in televisione ed è diventata uno dei volti pià conosciuti della comunità scientifica, motivo per cui oggi è – ancora – oggetto di questo genere di rimostranze. L’immunologa a margine della presentazione, ha dichiarato: “Alla contestazione ho risposto con l'esempio del Salone: tutto questo è stato possibile solo grazie al vaccino”.

Antonella Viola è stata contestata al Salone del Libro , durante la presentazione del suo libro “La via dell'equilibrio. Scienza dell'invecchiamento e delle longevità”. L’immunologa è stata interrotta da un No Vax seduto tra il pubblico dell'Arena Robinson, che l’ha accusata: “Voi avete mentito – ha urlato – sugli effetti avversi dei vaccini. Avete raccontato falsità alla popolazione”. Viola ha replicato: “Se vuole chiacchierare civilmente, sono sempre disponibile”, ma la discussione è stata molto violenta, al punto che la presentazione è stata interrotta per alcuni minuti finché non è tornata la calma.

"Paura che ci sia chi supera il livello"

“Ormai l'identificazione No Vax è quasi una religione, è diventata una questione identitaria e non più una scelta. Questo porta alla violenza. Servirebbero toni più pacati e non solo nella discussione sui vaccini, ma quando si parla di scienza occorrerebbe essere più pacati e aperti al confronto” ha dichiarato inoltre Viola. Viola si dice aperta al dialogo per spiegare il suo punto di vista con toni pacati: “Se si vuole chiacchierare civilmente - ha aggiunto - sono sempre disponibile. La paura che possa esserci chi supera il livello c'è sempre, dopo otto mesi sotto scorta lo so bene. Davvero: non ha più senso rispondere così”.