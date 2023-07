3/9 ©Getty

Quest'anno, si legge sul sito dell'Iss, la stagione di trasmissione di malattie portate da insetti ha avuto un inizio precoce in Italia. La circolazione del virus West Nile, infatti, è stata confermata dalla presenza del virus in pool di zanzare e in avifauna in Italia già nel mese di maggio

West Nile, dai sintomi alle cure: cosa sapere sul virus trasmesso dalla zanzara