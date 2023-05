2/8 ©Ansa

La misura, che rimarrà in vigore per 180 giorni, ha lo scopo di "impedire che la malattia raggiunga la produzione avicola di sussistenza e commerciale, nonchè di preservare la fauna selvatica e la salute umana", ha dichiarato il ministero in un comunicato

Russia, influenza aviaria: sindaco di Mosca impone quarantena