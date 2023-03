L'influenza aviaria sta uccidendo migliaia di leoni marini in Perù

La variante H5N1 dell'influenza aviaria sta devastando la popolazione di leoni marini (Otaria flavescens) del Paese che ammonta a circa 105.000 esemplari. Questo mese, il servizio dei parchi nazionali del Perù , Sernanp, ha registrato la morte di 3.487 leoni marini, il 3,29% del numero totale, così come cinque otarie molto meno comuni (Arctocephalus australis), in sette aree protette lungo la costa. Ma gli scienziati stimano che il vero numero di morti per influenza aviaria sia probabilmente molto più alto. L'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo A è stata rilevata per la prima volta nei pellicani peruviani sulla costa settentrionale a novembre, ma presto si è diffusa a sud, uccidendo anche sule peruviane, sanderling e cormorani Guanay. Sernanp ha contato almeno 63.000 uccelli del Mar Morto nei parchi nazionali e nelle isole guano protette, molti altri possono essere visti sparsi lungo la costa del paese, sede di una delle attività di pesca più ricche del mondo. Gli uccelli infetti oscillano lungo le spiagge pubbliche senza paura della folla di bagnanti che si godono il sole estivo.

Il fatto che il virus non sia solo negli uccelli ma anche nei mammiferi significa che è potenzialmente rischioso per l'uomo. "Attualmente è in corso in diverse specie di mammiferi, quindi dobbiamo prendere precauzioni per evitare un'altra pandemia per gli esseri umani" afferma Mariana Leguia, che gestisce il Laboratorio di genomica presso la Pontificia Università cattolica del Perù a Lima, che ha analizzato campioni raccolti lungo la costa del paese da novembre. Gli scienziati sono preoccupati non solo che il virus sia passato dagli uccelli ai mammiferi, ma che la trasmissione da mammifero a mammifero potrebbe essere una possibilità. A febbraio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito di una possibile pandemia di influenza aviaria dopo che l'ultimo anno e mezzo ha costituito l'epidemia più mortale al mondo della malattia negli uccelli domestici e selvatici.