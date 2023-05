12/17

1 luglio 2021 - Un simbolo legato alla pandemia è stato sicuramente la Certificazione verde COVID-19 (Green pass). Attesta di aver fatto la vaccinazione, di essere negativi al test, o di essere guariti da non più di 6 mesi. Il regolamento europeo sulla Certificazione è entrato in vigore l'1 luglio 2021 in tutti i Paesi dell’Unione e la sua scadenza è stata prorogata fino al 30 giugno 2023. Il Green pass in Italia è stato necessario per svolgere moltissime attività, soprattutto durante le fasi più delicate dell'emergenza