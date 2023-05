Pandemia Covid, l'Oms dichiara la fine dello stato di emergenza

"Sono state perse vite che non dovevano essere perse"

"Questo è un momento da celebrare ma è anche un momento per riflettere - ha detto in conferenza stampa Ghebreyesus -. Deve restare l'idea della potenziale minaccia di altre pandemie". Per il direttore generale ora abbiamo strumenti e tecnologie per prepararci a pandemie "meglio e riconoscerle prima, ma globalmente una mancanza di coordinamento potrebbe inficiare tali strumenti". Ghebreyesus ha poi aggiunto che "sono state perse vite che non dovevano essere perse, promettiamo ai nostri figli e nipoti che non faremo mai più gli stessi errori".