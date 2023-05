Covid, monitoraggio casi: arrivano nuovi indicatori e criteri

Salute e Benessere

Covid, arriva la nuova variante Acrux individuata in USA e India

Scoperta per la prima volta in India e poi sviluppatasi anche negli Stati Uniti e non solo, scopriamo di più sull'ultima variante di Sars-Cov-2 individuata, ribattezzata Acrux dal gruppo di esperti internazionali che monitora le nuove mutazioni del virus Covid-19

Una nuova variante di Sars-Cov-2 è stata individuata nelle ultime settimane tra India, dove è comparsa per la prima volta, e Stati Uniti, con qualche isolato caso in Spagna e in altre zone dell'Asia. Si tratta di Acrux, ovvero Xbb.2.3, il cui nome deriva dal sistema stellare Alfa Crucis

"Xbb.2.3 è stata individuata per la prima volta in India (Karnataka) e poi negli Stati Uniti: l'origine non è chiara", ha spiegato il pediatra Vipin M. Vashishtha, ex coordinatore dell'Accademia indiana di pediatria e componente dell'iniziativa Vaccine Safety Net (Vsn) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità