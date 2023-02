6/6 ©Ansa

Si calcola che solo in Italia siano più di 564mila gli uomini con diagnosi di tumore alla prostata, con un numero destinato a salire nel tempo. Per questo motivo è necessario fermare questa progressione, e sensibilizzare la popolazione ad adottare una dieta ricca di vegetali e uno stile di vita sano per prevenire, o per evitare ricadute, del tumore alla prostata





Tumore alla prostata, i farmaci che allungano la vita