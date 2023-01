4/8 ©Ansa

L’AVVISO DELL’OMS - Entrambi gli sciroppi, afferma l'Oms, “possono avere autorizzazioni all'immissione in commercio in altri paesi della regione europea. Potrebbero anche essere stati distribuiti, attraverso mercati informali, in altri paesi o regioni”. Il glicole dietilenico e il glicole etilenico, spiega l'Oms, sono tossici per l'uomo se consumati e possono rivelarsi fatali. I prodotti contaminati “cui si fa riferimento in questo avviso non sono sicuri e il loro uso, soprattutto nei bambini, può provocare gravi effetti o addirittura la morte”

