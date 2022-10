Bimbi morti dopo sciroppo per tosse, nuovo studio su farmaci indiani

A inizio mese, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha lanciato un avvertimento globale su quattro sciroppi per la tosse di fabbricazione indiana, potenzialmente contaminati, che sarebbero collegati alla morte di 66 bambini in Gambia. L’azienda produttrice è Maiden Pharmaceuticals Limited. Come riportato in un articolo della Bcc , l'analisi di laboratorio dei campioni di uno sciroppo ha confermato la presenza di "quantità inaccettabili" di glicole dietilenico e di un altro alcol tossico chiamato glicole etilenico.

India tra i leader nella produzione di farmaci generici



approfondimento

Ozempic, farmaco anti-diabete in voga a Hollywood e su TikTok: rischi

L'India, spesso soprannominata "farmacia del mondo", è tra i leader nella produzione di farmaci generici. Basti pensare che il 40% dei medicinali da banco e generici venduti negli Stati Uniti e un quarto di tutti i medicinali dispensati nel Regno Unito provengono proprio dall'India, che fornisce anche circa due terzi dei farmaci antiretrovirali a livello globale per combattere l'Hiv. Inoltre, al di fuori degli Stati Uniti, l'India ha il maggior numero di stabilimenti per la produzione di farmaci (800) conformi ai requisiti di salute e sicurezza degli Stati Uniti. Ma, come riporta la fonte, questa grande crescita nel settore è stata "offuscata da accuse di problemi di qualità e di scarsa regolamentazione".



Problemi di sicurezza



Ma perché i farmaci prodotti in India stanno suscitando problemi di sicurezza?

In base a quanto emerso da un ricerca condotta da Dinesh Thakur, esperto indiano di salute pubblica, i registri ufficiali del Governo "rivelano che tra il 2007 e il 2020, più di 7.500 farmaci campionati in soli tre dei 28 stati dell'India e tre territori dell'unione non avevano superato i test di qualità ed erano stati dichiarati farmaci "non di qualità standard" o "o di qualità inferiori"".

"Ogni campione fallito rappresenta in genere un lotto del medicinale, che a sua volta potrebbe essere contenuto in centinaia di migliaia di compresse, capsule e iniezioni. Il numero totale di pazienti a cui sono stati somministrati farmaci così scadenti potrebbe raggiungere centinaia di migliaia, forse milioni di unità nell'ultimo decennio", ha riferito Thakur. L'esperto si è inoltre dichiarato preoccupato per il fatto che molte aziende indiane non stiano seguendo "buone pratiche di produzione", un termine dell'industria farmaceutica per riferirsi ai test per il controllo di qualità. Thakur ha inoltre scoperto che molti dei laboratori di test antidroga di proprietà dello Stato indiano sono sprovvisti di attrezzature chiave per il controllo dei farmaci.