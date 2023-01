Farmaci introvabili, il Ministro Schillaci avvia verifiche su carenza

Il ministro - si legge in una nota - ha posto all'attenzione dell'incontro l'individuazione dei farmaci che registrano una reale carenza, interventi di risposta a breve e medio termine per far fronte tempestivamente ai bisogni dei cittadini e la definizione di attività di comunicazione e sensibilizzazione al fine di evitare allarmismi e conseguenti ingiustificate corse all'acquisto. Il tavolo, istituito con decreto ministeriale, sarà allargato anche ai Nas e ai medici di medicina generale.

L'opposizione chiede un'informativa urgente

approfondimento

Una richiesta unanime è arrivata dalle opposizioni al governo per un'informativa urgente da parte di Schillaci. E' stata anticipata dalla capogruppo di Italia Viva-Azione, Raffaella Paita, che in Aula ha sollecitato il ministro a riferire in giornata. "C'è una preoccupazione molto forte fra le persone per la carenza di farmaci nelle nostre farmacie. Un fatto preoccupante visto il momento di forte diffusione dell'influenza” ha spiegato la senatrice. “Chiedo che il ministro illustri quale strategia intende seguire il governo e quali provvedimenti d'urgenza adottare per i nostri ospedali, per i nostri medici di base, per gli anziani, per le persone più fragili” ha concluso Paita.