L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che è possibile fermare il contagio da uomo a uomo nei Paesi in cui il vaiolo delle scimmie non è endemico. Inoltre, sintomi dei casi rilevati in Europa appaiono lievi e gli over 50 sembrano essere protetti dal vaccino antivaiolo fatto da bambini. Allo studio la prima sequenza genetica per scoprire le origini del virus