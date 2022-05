1/10 ©IPA/Fotogramma

Aumentano i casi di vaiolo delle scimmie riscontrati su persone nel Regno Unito. I primi sono stati segnalati tra il 7 e il 14 maggio. Il 16 maggio l’Agenzia sanitaria del Regno Unito ne ha registrati altre quattro - tre a Londra e uno, collegato a quelli londinesi, nel Nord-Est del Paese – che non sarebbero però legati ai precedenti episodi. Nessuno dei soggetti colpiti ha viaggiato in Stati dove il vaiolo delle scimmie è endemico: si sta cercando di capire come sia arrivato a loro. Quali sono i sintomi e le caratteristiche della malattia: cosa sappiamo

