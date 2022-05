Un caso di vaiolo delle scimmie in Inghilterra, paziente ricoverato

Il caso è stato confermato dall'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa) in un uomo che di recente ha viaggiato in Nigeria dove si ritiene abbia contratto l'infezione

Un caso di vaiolo delle scimmie nell'uomo. Il caso è stato confermato dall'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa) in un paziente che di recente ha viaggiato in Nigeria dove si ritiene abbia contratto l'infezione. Ora è ricoverato in ospedale a Londra, nel reparto di malattie infettive del Guy's and St Thomas' Nhs Foundation Trust, i cui esperti stanno lavorando insieme ai colleghi del Servizio sanitario nazionale (Nhs) per contattare in via precauzionale le persone che potrebbero essere entrate in contatto stretto con l'uomo, compresi i compagni di volo che sull'aereo dall'Africa si trovavano nei posti a sedere più vicini.