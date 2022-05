1/12 ©IPA/Fotogramma

Sta salendo il numero di casi confermati in Europa del vaiolo delle scimmie, una malattia virale simile al virus del vaiolo umano e così chiamata perché identificata per la prima volta in questi animali. Come sottolinea il sito della Fondazione Veronesi, non si tratta di una nuova scoperta: la sua esistenza è nota da decenni e già in passato sono stati segnalati alcuni focolai

GUARDA IL VIDEO: Vaiolo delle scimmie, quali sono i sintomi