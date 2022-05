Vaiolo scimmie, Spallanzani: nuovo caso in Italia. "In tutto sono 5”

Sono saliti a 5 i casi accertati di vaiolo delle scimmie nel nostro Paese, come riferito dall’Istituto romano. L’ultimo caso, il quinto, ha “caratteristiche cliniche e di trasmissione simili ai precedenti”. Sono in corso, inoltre “accertamenti su altri casi sospetti”, ha precisato lo Spallanzani

In Italia sono saliti a 5 i casi di vaiolo delle scimmie . Dopo le tre persone ricoverate allo Spallanzani di Roma “in buone condizioni cliniche” ed un 32enne aretino rientrato pochi giorni fa da una vacanza alle Canarie, un nuovo caso è stato riferito in data odierna. Lo ha reso noto la stessa struttura capitolina. “Un quinto caso, con caratteristiche cliniche e di trasmissione simili ai precedenti, è stato notificato oggi dall'Istituto Spallanzani. Sono in corso gli accertamenti su altri casi sospetti”, ha precisato l'Istituto.

Un possibile legame con il focolaio delle Canarie

I ricercatori dello Spallanzani hanno, inoltre, riferito di aver “completato la prima fase dell'analisi della sequenza del Dna del Monkeypox virus relativo ai primi tre casi italiani”. I campioni risultati postivi, hanno spiegato gli specialisti, “sono stati sequenziati per il gene dell'emoagglutinina (HA), che consente l'analisi filogenetica”. Tutti i campioni in questione sono risultati affini al ceppo dell'Africa Occidentale, è stato rivelato, “con una similarità del 100% con i virus isolati in Portogallo e Germania”, altri Paesi nei quali sono emersi casi di vaiolo delle scimmie. “Potremmo essere anche in Italia di fronte a un virus paneuropeo, correlato con i focolai in vari Paesi europei, in particolare quello delle Isole Canarie”, ha sottolineato ancora lo Spallanzani.

Le rassicurazioni dell’Oms

Al momento sarebbero oltre i 190 i casi identificati nel resto del mondo. La situazione, secondo gli esperti, è complessa e con molti punti ancora da chiarire, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha voluto rassicurare. La stessa Organizzazione, infatti, ha affermato che è possibile contenere la trasmissione. “Intendiamo bloccare la trasmissione del virus da uomo a uomo e siamo in grado di farlo nei Paesi in cui il vaiolo delle scimmie non è endemico”, ha riferito Maria Van Kerkhove, a capo della ricerca sulle malattie emergenti dell'Oms. “Siamo in una situazione nella quale possiamo utilizzare strumenti di sanità pubblica per identificare i casi precocemente e affrontarne l'isolamento”, ha detto ancora.