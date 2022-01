Demenza, meno inquinamento atmosferico può ridurne il rischio

Lo ha sottolineato uno studio condotto dai ricercatori della University of Southern California. Coinvolgendo quasi 3mila donne tra i 74 ed i 92 anni, gli studiosi hanno rilevato (monitorando per 10 anni le pazienti) come coloro che vivevano in aree dove è stata rilevata una più forte riduzione di inquinamento da particolato fine (PM2,5) e da biossido di azoto (NO2), correvano un rischio di sviluppare demenza più basso, rispettivamente del 14% e del 26%

Ridurre l'inquinamento atmosferico potrebbe avere, come conseguenza, quella di abbassare il rischio di sviluppare nella popolazione la demenza, termine generico utilizzato per descrivere un declino delle facoltà mentali sufficientemente grave da interferire con la vita quotidiana. A sottolinearlo uno studio degli esperti della University of Southern California, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista “Pnas” (Proceedings of the National Academy of Sciences).