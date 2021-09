Smog, le città più inquinate d’Italia: la classifica di Legambiente

Venezia, Verona, Vicenza, Avellino, Brescia, Cremona e Treviso in testa per la presenza di PM10 nell’aria. Male la gestione dell’inquinamento nelle regioni della Pianura Padana. La Lombardia ha completato solo il 15% degli interventi anti-smog previsti, il Piemonte il 25%, Veneto ed Emilia-Romagna non arrivano al 40%. Tre le procedure d’infrazione europee attive nei confronti dell’Italia. L’associazione: “Pagare multa miliardaria, stimata tra gli 1,5 e i 2,3 miliardi di euro, o agire”