Clima, Papa Francesco lancia appello insieme ad anglicani e ortodossi

La conferenza sul cambiamento climatico (Cop26) di Glasgow si avvicina e, per la prima volta, i tre leader della religione cristiana lanciano un appello congiunto per la sostenibilità ambientale: “Qualunque sia la fede o visione del mondo, ascoltiamo il grido della terra”.

"Il futuro della nostra Casa comune"

Dal 31 ottobre al 12 novembre, allo Scottish Exhibition Centre (Sec) si riuniranno oltre 30 mila delegati, tra cui anche Capi di Stato e attivisti, per concordare un piano d’azione coordinato per affrontare la questione climatica. A loro Papa Francesco per la Chiesa Cattolica romana, il Patriarca Bartolomeo per quella Ortodossa orientale e l’Arcivescovo di Canterbury Justin Welby per la Comunione anglicana hanno chiesto di dedicare una particolare attenzione ai Paesi più poveri. “La perdita di biodiversità, il degrado ambientale e il cambiamento climatico sono l'inevitabile conseguenze delle nostre azioni”, si legge nella dichiarazione, “ma a sopportare le più catastrofiche conseguenze di questi abusi sono le persone più povere, i meno responsabili nel causarli. Questo è un momento critico. Il futuro dei nostri figli e il futuro della nostra Casa comune dipendono da questo”.