Covid, Oms: “Variante Omicron si diffonde a velocità mai vista prima”

Oms: “Pericoloso liquidare la variante Omicron come blanda”

Lo stesso direttore generale dell’Oms, poi, ha voluto lanciare un monito. “Siamo preoccupati che i Paesi e le popolazioni stiano liquidando la variante Omicron come blanda. In passato abbiamo imparato che sottovalutare questo virus è a nostro rischio e pericolo”, ha riferito Ghebreyesus nel corso della riunione. “Anche se Omicron causa una forma meno grave della malattia, l'enorme numero di casi potrebbe ancora una volta sopraffare i sistemi sanitari che non sono pronti”, ha ribadito il capo dell'Agenzia dell'Onu.

La variante Omicron in Europa

Proprio la variante Omicron del coronavirus “può diffondersi più velocemente di quella Delta ed è probabile che diventi dominante in Europa”. Lo ha segnalato, attraverso Twitter, il capo dell'ufficio europeo dell'Oms, Hans Kluge. I casi legati a questa specifica mutazione del virus registrati nelle ultime 24 ore in Europa sono stati 441, per un totale di 2.127 dalla comparsa della nuova variante. Lo rilevano i dati dell'aggiornamento quotidiano dell’European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc). Il report diffuso indica 17 casi in Austria, 73 in Belgio, 3 in Croazia, 3 a Cipro, 9 in Repubblica Ceca, 268 in Danimarca, 26 in Estonia, 20 in Finlandia, 130 in Francia, 101 in Germania, 5 in Grecia, 2 in Ungheria, 20 in Irlanda, 27 in Italia, 5 in Lettonia, 1 in Liechtenstein, 1 il Lussemburgo, 62 in Olanda, 1.176 in Norvegia, 49 in Portogallo, 8 in Romania, 3 in Slovacchia, 49 in Spagna e 51 in Svezia.