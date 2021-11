Virus sinciziale, aumento dei casi tra i neonati: l’allarme del Meyer

Se nel novembre 2019 i casi di accesso al pronto soccorso per bronchiolite sono stati 24, “a novembre 2021, ad oggi, se ne registrano già 140”. Lo hanno segnalato, in una nota, i medici dell’ospedale fiorentino, confermando il boom di casi legati al virus respiratorio sinciziale, agente virale capace di infettare l'apparato respiratorio di pazienti di qualunque età, ma principalmente bambini nei primi anni di vita

Una crescita importante dei casi di infezione

“Stiamo assistendo ad una crescita importante dei casi di infezione da virus respiratorio sinciziale in età pediatrica. Questo virus è la prima causa di bronchiolite nei bambini e colpisce prevalentemente i lattanti e i piccoli entro l’anno di età”, hanno spiegato i medici del nosocomio toscano. “Al Meyer, nel novembre 2019 i casi di accesso al pronto soccorso per bronchiolite sono stati 24: a novembre 2021, ad oggi, se ne registrano già 140”, si legge ancora nella nota. “Questa escalation di accessi e ricoveri per motivi respiratori sta obbligando l’ospedale ad una riorganizzazione delle attività di ricovero programmate: l’impegno da parte degli operatori è massimo, e si chiede comprensione e collaborazione da parte delle famiglie, anche per eventuali attese in pronto soccorso”, hanno riferito ancora gli esperti.

Non esiste un vaccino

Parola d’ordine, in questo senso, è prevenzione, anche in virtù del fatto che per il virus sinciziale non esiste un vaccino. “La prevenzione è fondamentale perché, ad oggi, non è disponibile un vaccino per questo virus. Esiste la possibilità di una terapia a base di anticorpi monoclonali, ma solo per bambini che presentano fattori di rischio, come prematurità, immunodeficienze, patologie polmonari o cardiache”, hanno detto i pediatri. “Per la generalità dei bambini l’infezione si risolve perlopiù a casa, ma nei casi gravi richiede il ricovero e ossigenoterapia”.