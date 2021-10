Bimbi prematuri, ogni anno in Italia ne nascono più di 30mila

Si tratta del 6,9% di tutte le nascite, dato che è risultato in aumento all'11,2% nei parti di donne con infezione da Sars-Cov-2. Lo ha segnalato l'Efcni, la European Foundation for the Care of Newborn Infants, nell’ambito della realizzazione del progetto degli “European Standards of Care for Newborn Health”, alla cui stesura ha collaborato anche la Società italiana di neonatologia (Sin)

Ogni anno, in tutto il mondo, nascono circa 15 milioni di neonati prematuri, mentre solamente in Italia sono più di 30.000, ovvero il 6,9% delle nascite totali, dato che è risultato in aumento all'11,2% nei parti di donne con infezione da Sars-Cov-2. Lo ha segnalato l'Efcni, la European Foundation for the Care of Newborn Infants, che ha realizzato il progetto degli “European Standards of Care for Newborn Health”, alla cui stesura ha collaborato anche la Società italiana di neonatologia (Sin), per assicurare cure neonatali eque e di elevata qualità a livello globale.