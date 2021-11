Castellammare di Stabia, bimbo di 5 mesi muore per virus sinciziale

Il piccolo Giuseppe è deceduto all'ospedale San Leonardo, dove era arrivato il 6 novembre con gravi problemi respiratori. Il bamino stava venendo preparato per essere trasferito al Santobono di Napoli: “È stato intubato, ma non ha retto alla manovra'', spiegano dalla Direzione Sanitaria

Era arrivato in ospedale un paio di giorni fa il piccolo Giuseppe, di 5 mesi, stroncato da un virus sinciziale, malattia respiratoria che colpisce i bambini in tenera età. Inutili i tentativi dei medici del reparto Pediatria dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli) dove il piccolo era ricoverato: Giuseppe è morto l’8 novembre, mentre veniva preparato per essere trasferito all'ospedale Santobono di Napoli. “È stato intubato, ma non ha retto alla manovra'', spiegano dalla Direzione Sanitaria.