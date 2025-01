Tumore al seno, nei test nuovo farmaco lo elimina con una dose

Un nuovo farmaco sperimentale chiamato ErSO-TFPy è stato in grado con una singola dose di eliminare completamente il cancro al seno in test di laboratorio. La regressione completa è stata ottenuta in tutti i tumori di piccole dimensioni e in parte di quelli più grandi, che sono stati comunque ridotti in modo netto.

Lo studio

La molecola è risultata efficace sia su cellule di carcinoma mammario umano coltivate in vitro che in modelli animali con la patologia oncologica. Nello specifico, il farmaco candidato è risultato estremamente efficace contro il cancro al seno ER+, cioè quello positivo al recettore degli estrogeni. Si tratta della forma più diffusa di questa malattia.

Il team americano

A determinare l'efficacia della piccola molecola ErSO-TFPy è stato un team di ricerca statunitense guidato da scienziati del Dipartimento di Chimica dell'Università dell'Illinois a Urbana-Champaign, che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi del Carl R. Woese Institute for Genomic Biology, del Dipartimento di bioscienze comparate e della società Systems Oncology di Scottsdale.

Il futuro

Naturalmente saranno necessari molteplici e approfonditi studi sulla sicurezza prima di passare alla fase clinica della sperimentazione, ovvero ai test sulle pazienti umane. Potrebbero passare molti anni prima di avere il nuovo farmaco in commercio, ma le premesse sono molto positive.