Influenza, per i medici di famiglia picco anticipato a fine anno

Ad oggi, hanno segnalato ancora gli esperti, il numero dei nuovi casi è sotto gli occhi di tutti i medici di famiglia italiani. Inoltre, ha sottolineato ancora Cricelli, “Covid e influenza non sono facilmente distinguibili, tanto più che la variante Delta ha un'elevata modalità di espressione attraverso le elevate vie respiratorie, quindi simula i sintomi tradizionali dell'influenza e di altre malattie respiratorie”, ha spiegato ancora. “Né quest'anno vi è stato un fenomeno come nel 2020, in cui il virus influenzale è stato arginato dalle misure restrittive messe in atto in gran parte del mondo”, ha riferito. Tra l’altro, secondo i medici di famiglia, questa situazione emergenziale ha messo ancora una volta in rilievo i limiti della medicina generale, che oltre a dover fronteggiare l'emergenza legata alla pandemia di coronavirus e le malattie stagionali, deve seguire passo dopo passo i malati cronici, già penalizzati durante il 2020, “senza dimenticare che sono gli stessi medici di famiglia ad essere già impegnati nella campagna vaccinale con le terze dosi”, ha ricordato il presidente di Simmg.

Il vaccino antinfluenzale

In parallelo, inoltre, sta proseguendo a ritmi elevati anche la campagna per vaccinare contro l'influenza, accelerata proprio dall'andamento del virus. Almeno 14-15 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale sono già state prenotate e sono in via di consegna in tutte le Regioni, consentendo di coprire la popolazione over 60 oltre ai pazienti più fragili. La Simmg, in quest’ottica, ha lanciato un appello, dichiarando come sia urgente completare quanto prima questa campagna “per l'elevato numero di casi incidenti e perché il picco arriverà presto: vaccinarsi tardi potrebbe comportare il rischio di ammalarsi”, ha concluso Cricelli.