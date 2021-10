Influenza Lazio, isolato primo caso. D'Amato: “Importante vaccinarsi”

"Il vaccino è gratuito per gli over 60, i soggetti fragili e dai 6 mesi ai 6 anni di età. Basta richiederlo al proprio medico o al pediatra di libera scelta", ha aggiunto l'assessore regionale alla Sanità

"L'influenza stagionale è arrivata. È stato isolato il primo caso ed è importante vaccinarsi", ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Il vaccino è gratuito per gli over 60, i soggetti fragili e dai 6 mesi ai 6 anni di età. Basta richiederlo al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta", ha poi ricordato D'Amato. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

La campagna antinfluenzale nel Lazio

Il primo caso di influenza è stato isolato a Santa Marinella. Nel Lazio sono state già somministrate 175.405 dosi di vaccino antinfluenzale, con 2.903 medici di medicina generale e 182 pediatri di libera scelta attivi nella campagna. I vaccini distribuiti sono 760.315.