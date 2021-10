Green pass, farmacie: corsa ai tamponi. La situazione da Nord a Sud

In vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di Green pass nei luoghi di lavoro, prevista per domani 15 ottobre, è corsa ai tamponi nelle farmacie italiane per tutti coloro che non si sono vaccinati o non hanno contratto il virus. Dal Piemonte alla Puglia, ecco cosa sta succedendo in queste ore, tra richieste raddoppiate e agende già piene

ll Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro, sia in ambito pubblico sia privato, diventerà obbligatorio a partire da venerdì 15 ottobre. Per tutti coloro che non hanno ricevuto il v accino anti-Covid o non hanno contratto il virus, l'unica via per avere accesso alla certificazione verde è quella del tampone , da presentare ogni 48 ore, 72 nel caso di quelli molecolari. In media, si parla di due/tre tamponi a settimana e per questo, da Nord a Sud, è già partita la corsa, con un afflusso significativo di prenotazioni già segnalato in alcune Regioni italiane.

Piemonte, tamponi a pagamento in hotspot pubblici

Tamponi rapidi a pagamento nei fine settimana anche negli hotspot pubblici. E' questa la misura adottata dal Piemonte, in vista dell'obbligo legato al Green pass nei luoghi di lavoro, per supportare le farmacie e i laboratori privati che già in questi giorni stanno registrando un significativo afflusso di prenotazioni e richieste. “La campagna vaccinale è la priorità”, hanno sottolineato il governatore Alberto Cirio e all'assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi. “Ma, alla luce del rischio di attese sulla richiesta di tamponi per l'entrata in vigore dell'obbligo del Green pass lavorativo, potenziamo l'offerta per sostenere il territorio in questi primi giorni di assestamento”, hanno detto.

Liguria, a Genova file davanti alle farmacie

“Al momento ci sono code davanti alla farmacia. E' così da stamattina: finora avremmo fatto 200 tamponi circa e ci sono almeno un'ottantina di persone ancora in coda”. Lo ha riferito, all’agenzia Agi, Maria Josè Bruccoleri, direttamente dall’omonima farmacia di Sestri Ponente, una delle zone più popolose di Genova. Anche in Liguria, infatti, sono ore particolarmente calde, dato che molti lavoratori stanno ricorrendo al tampone, per accedere domani al luogo di lavoro. “Ci sono principalmente lavoratori, quasi tutti operai in coda che domani devono magari entrare in fabbrica”, ha spiegato Bruccoleri. “Lunedì mattina apriremo alle 6 per far entrare proprio gli operai”, ha confermato poi la farmacista, sottolineando come, per quanto riguarda i tamponi, “abbiamo prenotazioni fino a dicembre”. Per il tampone antigenico rapido si pagano 8 euro per i bambini e 15 per gli adulti: E sono stati pensati anche dei “pacchetti”: 20 tamponi al costo di 10 euro singolarmente, invece che 15.